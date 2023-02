Escalation di incidenti a Salerno, Tringali: "Nei prossimi mesi entrerà in funzione il nuovo Speed Velox"

Proseguono le azioni di messa in sicurezza degli assi stradali a Salerno. In particolare, i rifacimenti delle strisce pedonali, con l'installazione di bande sonore e di lampeggianti e con la riattivazione e rimodulazione di alcuni semafori, per controllare e ridurre la velocità veicolare, tutelando i pedoni.

La novità

"Nei prossimi mesi entrerà in funzione il nuovo Speed Velox (nuovo sistema di rilevazione della velocità mobile, montato sulle auto dei vigili urbani o della Polizia stradale ndr), i nuovi semafori e tanti altri strumenti smart per aumentare i livelli di sicurezza stradale in città - ha annunciato l'assessore alla Sicurezza, Claudio Tringali - L'Amministrazione sta facendo la sua parte, intanto invito i cittadini a fare la loro, utilizzando tanta prudenza alla guida e rispettando il codice della strada". Obiettivo, è contenere l'escalation di incidenti stradali registrata nell'ultimo periodo.