Gravidanza a Rischio al Ruggi: intervento riuscito per una donna affetta da adenocarcinoma dell'endometrio

Nuove soddisfazioni dal Ruggi di Salerno: il 27 marzo, una donna salernitana, affetta da una forma molto aggressiva di adenocarcinoma dell'endometrio, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, presso il Reparto di Gravidanza a Rischio. L'intervento, eseguito dal dottore Mario Polichetti, responsabile del Reparto in questione, insieme alla dottoressa Castaldi e al dottore Allegro, è stato effettuato in chirurgia robotica, con l'ausilio del robot Da Vinci, grazie al quale, sono stati asportati con successo e senza complicazioni operatorie, l'utero e gli annessi ed anche un linfonodo sentinella precedentemente individuato.

I dettagli e la soddisfazione

La delicata operazione, è la prima segnalata in provincia di Salerno, e colloca di conseguenza l'Azienda Salernitana, tra i più annoverati centri di Chirurgia Oncologica Ginecologica. "Il nostro ospedale non è secondo a nessuno- ha osservato entusiasta il dottore Mario Polichetti - E grazie all' apprezzabile lavoro del nostro Direttore Generale, Dottore Vincenzo D'Amato, stiamo riscontrando picchi di eccellenza mai raggiunti prima. La paziente è attualmente ricoverata al Ruggi, per controlli di routine post operatori e gode di buone condizioni fisiche".