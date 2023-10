Piazza Don Enzo Quaglia: l'intitolazione con l'Arcivescovo e la vicesindaca

E' stata inaugurata, questa mattina, dinanzi al Tempio di Pomona, la piazza intitolata a don Enzo Quaglia, per sessantadue anni priore di San Domenico, scomparso nel 1999. A presiedere l'iniziativa, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno Monsignor Andrea Bellandi, la vicesindaca Paky Memoli, e don Pietro Rescigno attuale parroco di San Domenico. Come sottolineato da sua eccellenza monsignor Bellandi, si è trattato del "giusto riconoscimento a un sacerdote che per sessantadue anni ha svolto il suo ministero come parroco a San Domenico e particolarmente ha curato i giovani, anche e soprattutto i giovani che dopo la guerra si sono trovati senza abitazione o senza genitori. Lui ha curato, insieme al vescovo Moscato, lo sviluppo e l’educazione umana di quei ragazzi". "Don Enzo da lassù sta sorridendo ai suoi giovani ed alle loro famiglie", ha osservato la vicesindaca Memoli.



La giunta comunale di Salerno ha dunque accolto la richiesta dell'intitolazione della piazza a don Quaglia, avanzata ndall’associazione Salernitani Doc e sostenuta dal deputato del Pd Piero De Luca, con una petizione che ha subito raccolto centinaia di firme.