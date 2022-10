Avvelenamento da mandragora, il sindaco di Angri: "Per il momento non mangiate spinaci"

"Si è diffusa la notizia, ancora totalmente da appurare, dell’avvelenamento da mandragora (venduta erroneamente come spinacio) che nel napoletano ha già intossicato due nuclei familiari con un caso grave, e sembra ci siano dei nuovi casi sospetti anche in Abruzzo". Lo ha scritto a mezzo social il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli che, proprio come il primo cittadino di Sarno, Giuseppe Canfora, ha inteso allertare la cittadinanza sul rischio alimentare che sta interessando anche l'Agro-Nocerino-Sarnese.

L'appello di Ferraioli