Intossicazione in un parrucchiere, a Salerno: presunta perdita di monossido di carbonio dal condizionatore

Sarebbe stata una perdita di monossido di carbonio proveniente dall'impianto di condizionamento, ad intossicare due adulti e due bambini, l'altro giorno, in un negozio di parrucchiere di via Posidonia, a Salerno.

L'accertamento

E' quanto emerso dai rilievi tecnici dei vigili del fuoco. I minori sono stati trattati in camera iperbarica. Fortunatamente, ora le persone intossicate risultano tutte in buone condizioni di salute. Sottoposto a sequestro, intanto, il salone per le acconciature, per le indagini in corso. Probabile, dunque, che un guasto al condizionatore abbia causato la perdita del gas.