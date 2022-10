"Intossicazioni da mandragora": l'allarme anche nel salernitano, l'appello del sindaco

"Intossicazioni da mandragora venduta per errore come spinaci": a lanciare l'allarme a mezzo Facebook, anche il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora e il vicesindaco con delega all'Ambiente Roberto Robustelli. Diverse le persone ricoverate in provincia di Napoli: pare che il lotto in questione possa essere stato distribuito anche nell’Agro sarnese -nocerino. In corso, controlli e sequestri da parte dei Nas, nel salernitano e nel napoletano.

L'appello dell'amministrazione comunale