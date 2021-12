Inverso Junior dona il midollo al suo papà per salvargli la vita: la commozione sul web

È stato grande, forte e coraggioso, nell’accettare ed affrontare con me questa battaglia. Ma la cosa che mi rende più orgoglioso è che, Antonio, l’avrebbe fatto per chiunque altro. Perché lui è così, volitivo, altruista, solidale e generoso…Che Dio ti benedica e protegga sempre.

Sono queste le parole di Vincenzo Inverso, coordinatore cittadino di Italia Viva a Battipaglia che oggi sarà sottoposto al trapianto del midollo osseo: il donatore è suo figlio Antonio, a cui il coordinatore ha dedicato parole commoventi a mezzo social. Antonio Inverso, quando ha scoperto di essere compatibile, non ha esitato a sottoporsi all’operazione per salvare la vita di suo padre, da mesi ricoverato in ospedale a causa di una leucemia mieloide acuta. Gioia grande per la famiglia e per gli amici.