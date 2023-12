È stato condannato l'uomo che il 22 febbraio 2020, tra i comuni di Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino investì una donna ucraina di 28 anni mentre era alla guida di una Renault Clio. La vittima, di ritorno verso casa, rimase gravemente ferita ed entrò in coma, recuperando gradualmente le sue condizioni dopo diversi giorni. L'uomo, un 32enne di origini marocchine, è stato condannato a un anno di pena definitiva per lesioni stradali gravi, in quanto alla guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.

La condanna

Nonostante la richiesta della procura di un nuovo processo, la Cassazione ha respinto il ricorso sostenendo che i test effettuati in ospedale, sebbene non per scopi diagnostici, sono stati giustificati per l'urgenza dell'atto di polizia giudiziaria. La corte ha dichiarato infondata la richiesta di considerare nulli tali accertamenti, confermando la sentenza di condanna.