Investita da un pirata della strada insieme al suo cane. È quanto successo nella serata di domenica nelle immediate vicinanze del bar Friends a Battipaglia.

La testimonianza

A denunciare l'accaduto sui social è stata proprio la donna coinvolta, che ha raccontato di essere stata colpita con il suo fedele amico a quattro zampe, trascinato per diversi metri dall'auto in fuga. Dopo l'impatto, anziché fermarsi a prestare soccorso, l'automobilista ha proseguito la sua corsa. "Il dolore è immenso, ma più di tutto brucia l'indifferenza di chi, nonostante abbia causato tanto dolore, non si è fermato ad aiutare" ha dichiarato la donna. che ha sporto denuncia ai carabinieri. "L'auto - continua la donna - è una Peugeot 206 di colore verde. Vi prego, se conoscete chi è in possesso di questa auto di darmi informazioni. Vi prego, non lasciamo impunita questa gente".