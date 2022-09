Battipaglia, investito da un'auto mentre passeggia sul marciapiede: grave 77enne

Un 77enne è stato investito in via Ricasoli a Battipaglia da un'auto guidata da un 20enne del posto. Il giovane, secondo i primi rilievi, avrebbe perso il controllo della vettura, probabilmente per un colpo di sonno, travolgendo l'anziano che stava passeggiando sul marciapiede.

I soccorsi

Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi, che hanno trasportato il 77enne in codice rosso presso l'ospedale di Battipaglia, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. L'auto del giovane è stata sequestrata.