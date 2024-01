Il Comune di Atrani si dichiara "preoccupato" per i piani del Comune di Ravello di installare due semafori sulla SS163, uno vicino al confine con Atrani e l'altro dopo il bivio per Ravello. Questa decisione ha suscitato apprensione nel piccolo borgo: esperienze passate con semafori in quei luoghi hanno infatti causato a notevoli disagi. Le preoccupazioni includono l'aumento della congestione del traffico, potenziali rischi per la salute e la sicurezza dovuti all'inquinamento e danni al viadotto storico. L'amministrazione di Atrani ha proposto ad Anas di installare un semaforo all'ingresso della galleria al confine con Amalfi, come soluzione alternativa che possa gestire efficacemente il traffico riducendo l'impatto sul borgo.

Le parole dell'assessore

“Data la delicatezza della questione viabilità e la consapevolezza che le scelte di un comune possono avere ripercussioni sui comuni vicini” dichiara l’assessore alla Viabilità, Michele Siravo, che aggiunge: “È opportuno che decisioni di questo genere siano prese di comune accordo, coinvolgendo anche i responsabili dei comandi di polizia locale. Un approccio collaborativo permetterebbe una gestione più oculata delle questioni viarie, tenendo conto delle esigenze di tutti i comuni coinvolti. Restiamo sempre disponibili a partecipare ad un dialogo aperto e costruttivo, lavorando insieme a tutte le parti interessate per giungere ad una soluzione che sia nel migliore interesse di Atrani e delle comunità circostanti.”