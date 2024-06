Torturato per aver rifiutato di arruolarsi nell'Isis: soccorso ad Eboli uno studente iracheno richiedente asilo

E' stato ritrovato venerdì, dalla Polizia Municipale di Eboli, un 27enne richiedente asilo politico fuggito dall’Iraq per non essersi arruolato con l’Isis. A.G.H., queste le sue iniziali, è uno studente iracheno del Kurdistan, istruttore di arti marziali che, dopo il suo rifiuto ad imbracciare le armi, è stato torturato riportando gravi danni alla colonna vertebrale e subendo l’amputazione di alcune dita di mani e piedi. Dopo aver affrontato un lungo viaggio attraverso l’Europa aggrappato al telaio di un autoarticolato, il giovane è riuscito ad arrivare in Francia, dove è stato sottoposto ad un intervento alla schiena, per poi giungere in Italia e chiedere, quindi, asilo politico.

Ad allertare i soccorsi per il giovane, alcuni passati in località San Giovanni nei pressi del Terminal bus. In collaborazione con il Comune, l'iracheno è stato adesso ospitato presso un centro immigrati del posto e nei prossimi giorni sarà accompagnato in Questura per formalizzare la sua richiesta di asilo politico.