Eboli, riduzione Irpef: via libera del consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Eboli ha approvato nella seduta di ieri una modifica all’addizionale Irpef comunale. La modifica in questione aumenta la soglia di esenzione per i redditi più bassi e riduce le aliquote per gli altri scaglioni di reddito, è stata possibile grazie all’uscita dal riequilibrio finanziario.

La riduzione Irpef

“Si tratta – scrive l’amministrazione - della prima riduzione dell’imposizione fiscale locale dopo circa 15 anni in cui il Comune ha dovuto adottare le aliquote massime, e dell’introduzione di una maggiore equità e progressività nelle imposte. In particolare per il 2024 saranno esenti dall’addizionale Irpef comunale i cittadini che hanno un reddito fino a 15mila euro (nel 2023 solo fino a 12mila annui). Risulteranno pertanto esenti circa 2mila cittadini in più rispetto al passato".