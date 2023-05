Aumenta l'Irpef e scende (di poco) la Tari: via libera del consiglio alle nuove tariffe

Aumenta l'Irpef e scende, anche se di poco, la Tari. È quanto previsto dai due provvedimenti varati dal consiglio comunale di Salerno tenutosi questa mattina. Entrambi entreranno nel bilancio previsionale 2023 che verrà approvato dalla giunta nella giornata di domani.

Irpef e Tari

L'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef, pagata da tutti i cittadini in sede di dichiarazione dei redditi, sarà nell'ordine dello 0,1%, passando così dallo 0,8% (già quota massima consentita dalla legge) allo 0,9%. La Tari, invece, scenderà del 4%. "Un risultato notevole - ha spiegato l'assessore - perché siamo riusciti a non aumentarla alla luce dell'aumento dei costi legato all'inflazione ed all'energia".

Rendiconto 2022

Per quel che riguarda il rendiconto di gestione 2022, approvato dall'assise nella seduta odierna, due sono i dati evidenziati dall'assessore. Il primo riguarda gli accertamenti: "Nel 2022- ha sottolineato Adinolfi - gli accertamenti sono stati pari a 9 milioni, con un aumento delle riscossioni pari a 16 milioni. Questo ci ha consentito di rispettare l'impianto del disavanzo e di sopperire agli oltre trenta milioni di trasferimenti non ricevuti. Non aver tagliato servizi né aumentato le aliquote è un grande risultato".

L'opposizione

"Non si presti a fare il lavoro sporco" ha affermato il consigliere Catello Lambiase (M5S) rivolgendosi all'assessore Adinolfi. "Questi buchi - ha aggiunto - non li ha creati lei, anzi lei sta cercando di ripianarli. Dopo un anno e mezzo non possiamo considerarla più un assessore tecnico. Allora deve farsi carico degli errori delle amministrazioni precedenti. L'aumento dell'Irpef è un sacrificio necessario, è vero, ma per colpa dell'incompetenza delle amministrazioni precedenti". Bicchiere mezzo vuoto anche per Roberto Celano (Fi): "Sono aumentati i riscontri passivi, vale a dire le quote di ricavo che sono di competenza di esercizi futuri che però hanno già avuto un'entrata. Abbiamo inscassato dei soldi, quindi, e li abbiamo utilizzati per altro. Ci sono tante alchimie contabili che nascondono un atteggiamento spregiudicato". "Il bilancio consuntivo non dice la verità sulla situazione e sul buco da oltre 160 milioni di euro" ha aggiunto Elisabetta Barone (Semplice Salerno). "Quando andiamo a mettere le mani nelle tasche dei cittadini dobbiamo dire qual è la finalità. Chi è responsabile di questo debito dovrebbe pagare. Gli amministratori che hanno male amministrato dovrebbero pagare. Perché i cittadini devono pagare il debito pubblico prodotto da una cattiva amministrazione?" ha chiesto Barone. Tutti i provvedimenti economici (dal rendiconto alle nuove aliquote Tari) sono passati con 21 voti favorevoli e 8 contrari.