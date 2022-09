Salernitana-Lecce, anticipata la chiusura dell'isola ecologica

Salerno Pulita ha comunicato che domani, venerdì 16 settembre, per motivi di sicurezza, legati alla partita di calcio Salernitana-Lecce, l’isola ecologica Arechi chiuderà alle ore 13.

Il piano traffico

Sempre per motivi di sicurezza, l'amministrazione ha predisposto un piano traffico apposito per la partita in programma domani sera alle 20.45.