Nascondeva la droga in auto mentre viaggiava con la fidanzata: arrestato un 31enne

Un 31enne, originario di Angri, è stato arrestato a Capitello, frazione Ispani, per droga. Il giovane era alla guida della sua auto insieme alla fidanzata quando è stato fermato dai carabinieri di Sapri che, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish e 30 di cocaina, che nascondeva in un borsello. Di qui lo stato di fermo e poi la convalida del tribunale di Lagonegro con l’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari.