Rifiuti pericolosi, sequestrata discarica a Ispani: una denuncia

Questa mattina, gli uomini dell’ufficio circondariale marittimo di Palinuro e dell’ufficio locale marittimo di Scario, nell’ambito di una più ampia attività di indagine, hanno sequestrato un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi dispersi su un’area di circa 1300 metri quadri nel comune di Ispani.

Il sequestro

Il rinvenimento è avvenuto su un’area privata, a pochi metri di distanza dalla spiaggia. Presente anche un fabbricato all’interno del quale sono stati rinvenuti ulteriori rifiuti anch’essi sottoposti a sequestro. Alle operazioni hanno preso parte i tecnici dell’Arpac, i cui rilievi hanno consentito di certificare la categoria dei rifiuti presenti sul sito, anche speciali e pericolosi, tra cui: batterie al piombo esauste, veicoli e mezzi pesanti dismessi, bombole di ossiacetilene, traverse ferroviarie, motori meccanici ancora dotati di residui oleosi, guaine bituminose. Moltissimi anche i pezzi di ricambio di autoveicoli in abbandono, nonché taniche e fusti contenenti vernici e solventi. L’area in questione, ormai degradata dall’accumulo di rifiuti, era stata trasformata di fatto in deposito con carattere di definitività. Per le condotte illecite è stato denunciato il proprietario del terreno ai sensi del Testo Unico in materia ambientale.