Accusato di estorsione e istigazione al suicidio: rintracciato ed arrestato nel salernitano

È stato rintracciato e arrestato in provincia di Salerno uno dei presunti responsabili dei reati di estorsione aggravata continuata e istigazione al suicidio di un 50enne avvenuto nel modenese quasi un anno fa.

L’arresto

L'arresto giunge quasi un anno dopo la tragica morte di un 50enne di Pavullo del Frignano, nell'Appennino modenese, avvenuta il 23 agosto 2023. La vittima, stremata dai continui ricatti, si tolse la vita dopo essere stata minacciata dai suoi estorsori di diffondere alcune sue immagini sessuali, a meno che non pagasse somme di denaro. Il complice dell’uomo, un 26enne della Costa d'Avorio, è ancora ricercato. Entrambi sono destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal tribunale di Modena, dopo le indagini che hanno portato alla luce una serie di estorsioni compiute dai due. Secondo l'accusa, i due avrebbero estorto circa 70mila euro da almeno cinquanta vittime, utilizzando la cosiddetta "sextorsion". La vittima aveva raccontato in un manoscritto, ritrovato dai familiari, il calvario subito e le minacce di diffusione delle immagini intime, registrate durante una sessione di video chat in cui guardava un video pornografico. Le indagini delle forze di polizia hanno permesso di identificare gli indagati e ricostruire i versamenti di denaro effettuati tramite PostePay. A dicembre 2023, una perquisizione ha portato al sequestro di documenti, messaggi e file che hanno rafforzato le accuse contro i due sospettati, dimostrando la professionalità e l'abitualità delle loro condotte estorsive. Nonostante la vittima avesse informato gli estorsori della sua intenzione di suicidarsi, essendo impossibilitato a pagare ulteriormente, le sue suppliche furono ignorate.