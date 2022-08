Cava de' Tirreni, Italo Cirielli (Fdi) chiede la convocazione della commissione di controllo

Il consigliere di Fratelli d’Italia Italo Cirielli chiede la convocazione della commissione controllo e garanzia del Comune di Cava de’ Tirreni. Alla base della richiesta la necessità di avere chiarimento in merito al contratto di concessione relativo alla pubblica illuminazione ed ai debiti fuori bilancio.

Illuminazione pubblica

“Nello specifico – afferma Cirielli - in merito al contratto di illuminazione pubblica, l’obiettivo è quello di far chiarezza su una situazione che ha generato diseconomie per svariati milioni di euro, pesando ogni anno sul bilancio comunale per circa 1,8 milioni di euro; mentre, per quanto attiene i debiti fuori bilancio, chiederò di analizzare singolarmente ogni debito con i settori direttamente interessati per comprendere meglio come si siano generati e, soprattutto, come sia stato possibile che nel giro di un solo anno sia sorta una massa debitoria così imponente.”.