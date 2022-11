Cilento, la richiesta: "Anticipare il passaggio del treno Italo alle ore sei"

Il vicesindaco di Ceraso, Antonio Cerullo, ha presentato una richiesta ufficiale affinché venga anticipato il passaggio del treno Italo per le stazioni di Sapri, Vallo della Lucania ed Agropoli alle ore 6, senza sostare nella stazione di Napoli Centrale, "già ben collegata dai treni regionali".

La richiesta

Obiettivo della richiesta: migliorare la fruibilità dei viaggiatori verso la Capitale parte con tutti gli amministratori delle aree interne e quelle costiere del Cilento ad Italo Treno, per migliorare gli orari delle tratte ad alta velocità, per raggiungere la capitale, in orari consoni per beneficiare di tutti i servizi connessi ed esclusivi di Roma come ospedali, cliniche, attivitá universitarie/post universitarie, Lavoro e servizi di vario genere. “Migliorare i servizi - spiega il vicesindaco - è sicuramente una delle forme per il contrasto alla spopolamento nelle aree disagiate e per consolidare la volontà dei cittadini e dei giovani a rimanere ad investire nella propria terra natia. Ho sentito il dovere di sensibilizzare questa questione subendo in prima persona questo tipo di disagio e con me tantissimi ragazzi e famiglie. Sono certo che riusciremo a ricevere l’esito positivo della richiesta in tempi celeri”.