L'associazione Corda in Accordo onlus presenta il progetto con-nessi-tutti

L’Associazione Corda in Accordo Onlus recepisce le necessità del territorio e propone soluzioni fattive per tamponare le emergenze. Avendo riscontrato che non tutti gli studenti hanno la possibilità di dotarsi di un pc per poter seguire da casa le lezioni e per poter lavorare con i software dedicati, ha pensato ad un progetto ad hoc. L’obiettivo di CON-nessi-TUTTI è di dotare di Pc portatili e/o tablet IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI STUDENTI che si trovino in situazioni di disagio economico e/o sociale, per permettere loro di continuare l’anno scolastico con la didattica a distanza divenuta obbligatoria. Per farlo ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO! Tutti possono partecipare donando il proprio computer, portatile, tablet, smartphone router 4G, di qualsiasi marca e modello, purché funzionante e recente. Vengono accettati dispositivi relativamente recenti (possibilmente successivi al 2018) completi e funzionanti: - Pc completi e/o parti (tastiera, webcam, stampante, mouse, ecc.); - PC Portatili (laptop) possibilmente con webcam; - Tablet di qualsiasi tipo; - Smartphone di qualsiasi tipo; - Modem/Router Wifi/4G per la connessione (anche senza SIM). Se non si dispone di un dispositivo da donare, ma si vuole comunque contribuire a CONnessiTUTTI, è possibile inviare una donazione in denaro. Tutte le informazioni al link https://www.cordainaccordo.it/progetto-connessitutti.html