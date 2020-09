La band salernitana i Pianoterra vincono il premio “Streaming festival - pivi 2020” del Mei

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I Pianoterra, band indie-rock originaria di Salerno, con il brano “Semplice” vincono la prima edizione del premio “Streaming Festival - PIVI 2020” del MEI. https://youtu.be/yZvjDoX6M-w Il videoclip, prodotto dalla Nam3 Film e diretto da Marcello Fiorenzo Valerio, è stato realizzato con i dispositivi cellulari di ogni singolo componente della band all’interno delle proprie abitazioni nel pieno del lockdown, sotto la supervisione a distanza dello stesso film-maker che, successivamente, ha curato il montaggio e la finalizzazione dello stesso. Così i Pianoterra commentano il premio: “Siamo ancora increduli ma molto felici.” - continua la band - “È la prima volta che partecipiamo al MEI, ma ne siamo sempre stati affascinati per l’attenzione con la quale curano la musica indipendente e i nuovi Artisti, siamo molto orgogliosi di poter far parte di questo grande evento e di aver ottenuto questo splendido risultato. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che ci hanno votato e continuano a supportarci in questo splendido viaggio”. “Semplice”, brano che unisce l’indie alle sonorità pop-rock, è stato realizzato tra Napoli e Milano. Le registrazioni sono state effettuate al Casetta Studio di Torre Del Greco, dove è avvenuto anche il mixaggio, mentre la masterizzazione e la produzione artistica è stata sviluppata all'Aisha Studio di Milano, con la direzione artistica di Umberto Iervolino, noto nel circuito discografico per aver prodotto Artisti del calibro di Francesco Renga, Gianluca Grignani e molti altri.