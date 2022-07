La Rete dei Patrioti: "Salerno è una città solo per ricchi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Con l'adesione al decreto Salva città, le tasse comunali hanno toccato aliquote massime ed i contribuenti salernitani dovranno anche pagare per servizi che una volta erano gratuiti, come la mensa scolastica ed il trasporto. Tutto ciò conferma, per chi non lo avesse ancora intuito, che anni di scellerata gestione amministrativa hanno condotto la città su di un baratro finanziario con conseguenze mai viste prima". Così recita la nota del Movimento Nazionale - la Rete dei Patrioti

Degrado, disservizi, abbandono e sciatteria istituzionale hanno ridotto Salerno un immondezzaio, che offre poco ma a caro prezzo. Corresponsabili della decadenza cittadina sono le opposizioni ectoplasmiche succedutesi negli anni, che hanno contribuito affinché il "sistema Salerno" diventasse endemico. Per invertire la rotta è necessario che le lobby di potere, che hanno incancrenito il tessuto cittadino, vengano spazzate via e si facciano avanti uomini e donne nuovi, onesti e amanti della propria città; i quali agiscano avendo soltanto come fine ultimo il bene di Salerno e dei suoi cittadini.