Ladri in azione nell'azienda agricola: rubati attrezzi e caccia al rame, a Battipaglia

E' accaduto in località Aversana. I banditi hanno cercare di aggiungere al bottino anche cavi elettrici, poi sono fuggiti a bordo di un furgone

Danni per alcune migliaia di euro in un'azienda agricola di Battipaglia, in località Aversana. I ladri si sono introdotti nello stabilimento e hanno rubato attrezzi. I carabinieri sono sulle loro tracce: indagini a tutto campo.

I dettagli

Dopo aver rubato attrezzi agricoli, i banditi hanno cercare di aggiungere al bottino anche cavi elettrici per recuperare il rame, ma non ci sono riusciti. Poi sono scappati con la refurtiva, a bordo di un furgone.