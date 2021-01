Ladri in azione a Sanza: bottino da oltre mille euro in un'abitazione

Ladri in azione a Sanza nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. Ignoti sono entrati in azione in una casa di via Caduti, dove hanno rubato un orologio e altri monili d’oro per un valore di oltre 1000 euro.

Gli accertamenti

Tanta amarezza, per il proprietario, una volta fatta la scoperta del colpo. Accertamenti in corso, per risalire all'identità dei malviventi.