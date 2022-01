Raid sacrilego nella chiesa della Madonna del Carmine: rubati calice e ostensorio

E' caccia ai ladri che nella tarda serata di ieri si sono introdotti nella chiesa della Madonna del Carmine, a Salerno, e hanno portato via calice e ostensorio.

Le indagini

Poliziotti sono intervenuti immediatamente, dopo la denuncia del furto: Scientifica al lavoro per rilevare le impronte lasciate sulla teca contenente l’antico ostensorio ed un calice in argento del ‘700. Il parroco, Don Biagio, era in sagrestia e ha provato a raggiungere la teca per evitare il furto, ma i ladri erano già scappati. Sono scappati in sella ad un motorino.