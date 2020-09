Ladri a Torrione, rubato il defibrillatore in via Posidonia: si indaga

Torrione era un quartiere cardioprotetto. Non lo è più: i ladri hanno rubato il defibrillatore che era stato posizionato in via Posidonia, all'esterno di una nota farmacia cittadina. Da poche ore, l'amara scoperta.

I dettagli

Il furto è stato segnalato alle forze dell'ordine, che indagano. Le immagini provenienti da alcune telecamere di sorveglianza, presenti in zona, potrebbero agevolare le ricerche e dare un volto ai responsabili.