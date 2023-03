Ladri di nuovo in azione nel Vallo di Diano: i proprietari li mettono in fuga

Ladri di nuovo in azione, nel Vallo di Diano. In particolare, ieri sera, a Montesano sulla Marcellana, ignoti hanno tentato di mettere a segno dei furti nella frazione di Prato Comune, fallendo, tuttavia, nell'intento, grazie ai proprietari delle abitazioni prese di mira che, urlando e chiedendo aiuto, li hanno messi in fuga.

Gli accertamenti

Indagano i carabinieri, per individuare la banda che continua a seminare tensione tra residenti e commercianti del Vallo di Diano.