Furti nel salernitano: ladri in azione in serata, sradicata anche una cassaforte

Nuovi furti, nel salernitano: questa sera è stata la volta di Novi Velia e Massa di Vallo della Lucania. Ignoti hanno preso di mira delle abitazioni, rubando denaro e oro.

Gli accertamenti

In un’abitazione di Novi Velia, come riporta Infocilento, addirittura una cassaforte è stata sradicata. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire ai responsabili dei colpi.