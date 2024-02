Ladri scatenati a Salerno città e in provincia: nuovi colpi, residenti esasperati

Ladri scatenati a Salerno e provincia. In particolare, nuove segnalazioni da parte di utenti disperati arrivano dalla zona alta, tra via Valerio Laspro e La Menolella, oltre che dal rione Irno. Pare che i malviventi riescano ad introdursi dalle porte d'ingresso, ottenendo una copia delle chiavi attraverso il calco della serratura.

Allarme in Cilento

Non migliora neppure la situazione in Cilento: tre abitazioni a Santa Barbara di Ceraso sono state svaligiate e anche ad Acquavella di Casal Velino, in località Tempone, dove, come riporta Infocilento, diverse persone hanno notato luci di torce indicare le proprie abitazioni. Allertati i carabinieri, mentre sale la tensione tra gli abitanti delle zone periferiche.