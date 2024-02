Ladri scatenati nel salernitano: altri 2 furti in abitazione, si indaga

Ladri in azione a Velina di Castelnuovo Cilento, in località Mandrone. Approfittando dell’assenza dei proprietari, i malviventi si sono introdotti nell'abitazione per ripulirla, ma, come riporta Infocilento, non avevano considerato la presenza dei cani da guardia. Questi ultimi, avvertendo estranei nella proprietà, hanno cominciato ad abbaiare, mettendo in fuga la banda. Amaro ritorno, ad ogni modo, per i proprietari che hanno trovato la casa a soqquadro: indagano i carabinieri per risalire all'identità dei malviventi che pare abbiano fatto visita anche in un'altra abitazione del posto.

L'altro colpo

Nel pomeriggio, un altro tentato un furto a Moio della Civitella: il proprietario, in questo caso, ha sorpreso il ladro sul fatto, mettendolo in fuga. Tensione tra i residenti che chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.