Furti nella notte: vetrine sfondate, commercianti nel mirino a Salerno

Rabbia ma anche incredulità: è la doppia reazione dei commercianti salernitani che sono stati presi di mira, in pieno centro, da una banda di ladri. I furti si susseguono a ritmo vertiginoso e gli ultimi raid - scrive il quotidiano Il Mattino - si sono verificati tra lunedì e martedì notte.

I dettagli

Tra gli esercizi commerciali presi di mira, in via Papio, c'è anche la gelateria Giallo Limone. E' collaudata anche la tecnica: quattro fori, poi la porta viene sfondata a calci oppure con arnesi da scasso. Il bottino in molti casi non supera poche centinaia di euro ma i banditi portano via tutto, compresa la cassa e se ne disfano durante la fuga. Il furto perpetrato ai danni della gelateria è l'ultimo di una lunga serie: nella circostanza, le telecamere di sicurezza hanno ripreso una persona incappucciata che si è introdotta nel locale e ha portato via tutto. Le forze dell'ordine proseguono le indagini. Il video che ritrae il bandito in azione è stato anche pubblicato sui social.