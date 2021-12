Raid dei ladri in una scuola scolastica: saccheggiata la mensa

I ladri ieri notte hanno fatto irruzione in una scuola di Agropoli e hanno compiuto furti nella mensa. Lo scrive Infocilento. E' accaduto alla scuola “Mozzillo”. I malviventi hanno utilizzato un piede di porco per accedere all'istituto attraverso l'ingresso posteriore. Poi hanno svuotato il frigorifero e sono scappati, lasciando sul posto l'oggetto utilizzato per fare irruzione a scuola.

La scoperta

E' stata fatta stamattina dal personale della scuola che ha subito avvertito il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola e il consigliere delegato Francesco Crispino. Indagano i carabinieri.