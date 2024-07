Ladri in azione a Omignano Scalo: ignoti, nei giorni scorsi, si sono introdotti nell'istituto scolastico, rubando i pc portatili nuovi.

Amara scoperta, il giorno seguente, per il personale scolastico: accertamenti in corso, da parte delle forze dell'ordine, per risalire all'identità dei responsabili.