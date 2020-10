Ladri in azione, soldi e cibo rubati al supermercato di Pontecagnano

I ladri hanno fatto irruzione l'altra notte nel supermercato Conad di Pontecagnano Faiano. I malviventi hanno praticato un foro nel muro e hanno avuto accesso alle casse.

I dettagli

I danni devono essere quantificati. Nel frattempo i carabinieri sono al lavoro per acciuffare i responsabili. I ladri hanno portato via non solo soldi ma anche generi alimentari, saccheggiando gli scaffali. Le forze dell'ordine stanno osservando le immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza.