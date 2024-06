Ladri scatenati nel Vallo di Diano: residenti esasperati, si indaga

Ladri scatenati del Vallo di Diano: in particolare, sabato sera, ignoti hanno messo a segno due colpi in abitazione a Sassano, in un caso con i proprietari in casa al momento del colpo. I malviventi hanno agito, silenziosamente, indisturbati, ripulendo gli appartamenti di oro e denaro.

Sempre ieri sera, a Teggiano, in località Prato Perillo, sarebbe stata saccheggiata un'altra abitazione, dove, tuttavia, pare i responsabili del tentato colpo non abbiano portato via nulla, ma solo messo a soqquadro varie stanze. Indagano i carabinieri, per risalire all'identità dei ladri, mentre i residenti della zona rinnovano l'appello per un incremento dei controlli da parte delle forze dell'ordine.