La donna è riuscita a fuggire dai due malfattori che hanno fatto perdere le loro tracce dopo aver prelevato 50 euro e della bigiotteria. Accorato, l'appello dei condomini che chiedono maggiori controlli nella zona, troppo spessa presa di mira per i furti.

Giornata da dimenticare per una donna che, ieri mattina, ha avvertito che qualcuno le sollevava il lenzuolo dal volto, mentre era al letto. Come riporta La Città, si trattava di uno dei due ladri che si era introdotto nel suo appartamento.

I malviventi hanno portato via bigiotteria e circa 50 euro

Via Panoramica

Ladri allo sbaraglio in via Panoramica: donna sorprende in casa due ladri