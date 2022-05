In giro in un'auto rubata: fermato a San Severino, caccia al complice

E' stato fermato dai carabinieri di Mercato San Severino un napoletano di 38 anni. L'uomo che era insieme ad un complice a bordo di un'auto rubata nel casertano, ha tentato di eludere il controllo dei militari.

Il fermo

Inseguiti dai carabinieri, in località Valle, i due hanno abbandonato la vettura: in manette il 38enne, mentre il complice è fuggito nei terreni circostanti ed è, dunque, ricercato. Accertamenti in corso.