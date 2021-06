"Dammi la borsa": scippo a Salerno, derubata una donna

Momenti di tensione, oggi pomeriggio a Torrione. In via Galloppo si è consumato lo scippo di una borsa, che una signora custodiva su una panchina dove si era accomodato per alcuni istanti di relax.

I dettagli



La donna, era seduta su una panchina e un giovane, senza maglietta, si è avvicinato a lei e con un gesto fulimeno ha portato via la borsa. Il ladro è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce. La signora, impaurita, ha cominciato ad urlare, attirando l'attenzione dei residenti e di alcuni passanti. Si indaga.