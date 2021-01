Aveva rubato l'auto di una donna a Pontecagnano: salernitano arrestato in litoranea

I carabinieri hanno arrestato a Pontecagnano un uomo di 43 anni, di Salerno. Sono scattate la manette ai polsi perché aveva rubato un’auto ad una donna.

I dettagli

L'auto è stata rintracciata perché disponeva del dispositivo satellitare. Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno scoperto l’auto nei pressi di via Marco Polo, in litoranea Costa Sud. Il ladro ha provato a nascondersi in un bar ma è stato bloccato ed arrestato, poi condotto nella casa circondariale di Fuorni.