Ruba la carta di credito a Salerno e preleva al postamat di Napoli: arrestato il ladro

I carabinieri della Stazione di Salerno hanno arrestato un 28enne pregiudicato residente a Secondigliano. E' accusato di furto, ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito in concorso con altri due complici, un uomo e una donna, irreperibili al momento. Lo scorso marzo, il ladro aveva rubato in un'abitazione e la vittima, una signora di 64 anni, aveva denunciato il furto della sua carta di credito.

I dettagli

I ladri avaveno finto di essere dipendenti di una società di distribuzione di luce e gas, si erano intrufolati in casa e avevano rubato oggetti in oro e il bancoposta della donna. Poi avevano effettuato un prelievo di 600 euro dall'ATM di un istituto bancario in Napoli. Le immagini hanno permesso di identificarlo. Il ladro è finito agli arresti domiciliari, il complice non è reperibile e la donna che ha partecipato al colpo deve essere identificata.