I Carabinieri delle stazioni di Marina di Ascea e di Acquavella hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Salerno - Sezione Riesame, su richiesta della Procura, nei confronti di un 45enne di Casal Velino indagato per furto in abitazione.

L'arresto

Secondo l'ipotesi accusatoria, nell'aprile 2023 l'uomo si sarebbe furtivamente introdotto in un'abitazione e negli uffici di una parrocchia ad Ascea, asportando diversi oggetti preziosi in oro. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli del caso.