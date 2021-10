Nocera Inferiore: al via la prenotazione per l’installazione delle lampade votive occasionali

Al via, da lunedì 18 ottobre, a Nocera Inferiore, la prenotazione per l’installazione delle lampade votive occasionali: l'ufficio comunale delegato ai servizi cimiteriali comunica alla cittadinanza gli orari di apertura dell’ufficio del locale Cimitero per il servizio, in occasione della commemorazione dei defunti. A partire da lunedì 18 ottobre gli orari di apertura all’utenza saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì mattina ore 8.30 -13, pomeriggio 15- 16.30; sabato orario continuato dalle 8.30 alle 16.30 e domenica dalle ore 8.30 alle 12.30.

La nota