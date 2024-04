Zona industriale, un largo intitolato alla memoria di Orazio Boccia

Il Comune di Salerno ha deciso d’intitolare un largo nella zona industriale di Salerno al compianto imprenditore Orazio Boccia. Il largo si trova all’intersezione delle strade via Tiberio Claudio Felice e via Roberto Wenner. Domani (venerdì 12 aprile), alle ore 9.30, si svolgerà in loco una cerimonia nel corso della quale sarà scoperta la segnaletica civica e ricordata la figura del benemerito imprenditore.

I partecipanti

Saranno presenti, insieme ai congiunti e dipendenti dell’imprenditore, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, i vice presidenti di Confindustria Salerno Antonello Sada, Pierluigi Pastore, Marco Gambardella, i past president Agostino Galozzi ed il presidente ASI Antonio Visconti.

L'annuncio del Comune: