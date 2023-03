Raffica di vento sradica una vetrata in pieno centro cittadino: ferita una donna

Attimi di paura nel centro di Salerno per il distacco di una lastra di vetro di un appartamento in via Torretta.

L'intervento

La lastra si è staccata per via delle forti raffiche di vento che hanno interessato il Capoluogo e gran parte della provincia. Una donna è rimasta ferita al volto ed è stata soccorsa dagli operatori del 118. Numerosi i disagi registrati a seguito della grandine che si è abbattuta su molti centri del salernitano.