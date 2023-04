Incidente sul lavoro: 26enne cade nel vuoto in una vetreria

Ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano. Un operaio 26enne è rimasto ferito dopo un volo di 8 metri mentre lavorava in una vetreria a Laureana Cilento.

L'incidente

Il giovane stava effettuando alcuni interventi di manutenzione. Ancora in corso di chiarimento la dinamica dell'accaduto. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruffi d'Aragona di Salerno, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi del caso.