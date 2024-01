Esce di casa e sparisce per ore: anziano ritrovato sotto ad un albero

Grande apprensione, ieri sera, nel comune di Laureana Cilento, dove si sono perse le tracce di un 90enne del posto. L’uomo, dopo essere uscito da casa, non vi era più rientrato scomparendo per diverse ore. A dare l’allarme sono stati i figli, che non vivono con lui ma che non riuscivano più a mettersi in contatto con il padre.

I soccorsi

E’ stato proprio il 90enne, alla fine, a telefonare al 118 dopo essersi addormentato sotto ad un albero. L’anziano aveva perso probabilmente l’orientamento in località Cerrine, fuori dal centro abitato. E così sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno subito assistito, insieme ai carabinieri. Le sue condizioni di salute sono buone.