Il “mercatino” di immobili nel villaggio antistress di Laviano, il caso a Striscia la Notizia

Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda questa sera, Luca Abete, ha mostrato il caso delle sospette compravendite nel villaggio antistress di Laviano, costruito dopo il terremoto dell'Irpinia e oggi luogo di villeggiatura per i turisti. Abete prova ad affittare una casetta, ma gli viene detto che sono tutte occupate. L'inviato campano, però, scopre che c'è un modo per aggirare il problema e accedere ai beni comunali.

Il caso

