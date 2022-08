Nuovo presidio dei lavoratori delle coop: "Fame e disperazione non vanno in ferie"

Nuovo presidio nei pressi del Comune di Salerno per i lavoratori delle cooperative.

Le richieste

“Abbiamo voluto ricordare che fame e disperazione non vanno in ferie – ha sottolineato Angelo Rispoli, segretario provinciale della Fiadel – L’Isam ha aperto un cantiere a scartamento ridotto. C’è un impegno ad assumere le maestranze al più presto ma la cosa al momento non si è ancora concretizzata”.

"50 famiglie a casa"

Preoccupazione anche per quanto riguarda la gestione dei parchi pubblici da parte del sindacato che ha lanciato l’allarme: “Non abbiamo notizie relative ai parchi e ai lavoratori che dovrebbero essere impiegati nel servizio del verde pubblico. In questa condizione – avverte Rispoli – ci sono 50 famiglie a casa. Nel frattempo la città necessita di interventi radicali. Siamo qui a testimoniare che l’emergenza continua”.