Mobilitazione dei lavoratori della Sanità, i medici della Uil Fpl: "Fondamentale la sinergia tra Ruggi e Asl"

Necessario recuperare il confronto sindacale ampiamente operativo nella prima fase della pandemia: è quanto sostiene il coordinamento medici della Uil Fpl Salerno a proposito della sinergia tra "Ruggi" e Asl". In merito alla mobilitazione dei lavoratori della sanità, il coordinamento fa in particolare appello al dottore Mario Iervolino, direttore generale dell'Asl Salerno, da poco rientrato nella sua sede operativa, sulla necessità di recuperare il tempo perduto nella sua assenza. "Resta indispensabile e strategico in questa fase l’integrazione tra ospedale e territorio e tra Asl ed Azienda "Ruggi" di Salerno per costruire un percorso assistenziale al paziente Covid che parta dalla presa in carico della Medicina Territoriale con le Usca - Unita speciali di continuità assistenziale - per il paziente Covid non critico e dal 118 e dalla rete dell’emergenza ospedaliera per il paziente Covid critico fino a delineare i percorsi delle reti assistenziali interaziendali - come oncologica, infarto, ictus, materno-infantile e chirurgia - in cui distinguere per ospedali e territori le aree Covid e non", hanno detto i coordinatori Pasquale Vastola e Lello Albano.

Il tavolo

Il tavolo di crisi interaziendale proposto dalla Uil Fpl nella nota del 16 dicembre scorso può essere lo strumento affinché le direttive regionali e le linee guida dei processi riorganizzativi dell'assistenza ospedaliera e territoriale emanate dai direttori generali della provincia di Salerno possano produrre processi riorganizzativi efficaci dei vari presidi ospedalieri e territoriali, in particolare all’Azienda "Ruggi" di Salerno, in ragione del fatto che fin qui le articolazioni territoriali hanno evidenziato un quadro dirigente del tutto inadeguato nella traduzione delle direttive in percorsi assistenziali ed in procedure operative, realizzando una fase assistenziale di estrema confusione, con direttive spesso improvvisate e contraddittorie sugli spazi da attivare per i percorsi dedicati ai pazienti Covid, sulle risorse umane e strumentali da utilizzare in queste aree, sulla modifica dell’organizzazione del lavoro, sul diverso utilizzo delle figure professionali.

Parlano Albano e Vastola